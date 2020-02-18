Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским Рубином. Договор 32-летнего футболиста рассчитан до конца сезона 2019/20.

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским "Рубином". Договор 32-летнего футболиста рассчитан до конца сезона 2019/20.Дмитрий Тарасов отыграл девять сезонов в московском "Локомотиве", но летом прошлого года он расторг контракт с железнодорожниками и стал свободным агентом. Первую половину текущего сезона Дмитрий Не играл, а зимой присоединился к "Рубину" и провел с ним тренировочные сборы. По их итогам Тарасову предложили подписать контракт с казанским клубом, который занимает 13 место в чемпионате России. Зимой в команде сменился тренер: Леонид Слуцкий заменил Романа Шаронова.5 февраля в жизни Тарасова произошло еще одной значимое событие: он в третий раз стал отцом. Жена футболиста Анастасия Костенко родила дочь.Дмитрий и Анастасия воспитывают старшую дочь Милану, родившуюся в 2018 году. Также у Тарасова есть дочь от первого брака. Во втором браке футболиста с телеведущей Ольгой Бузовой детей не было.