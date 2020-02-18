Потребительское доверие в Британии выросло в феврале до самого высокого уровня более чем за десятилетие после решительной победы Бориса Джонсона на местных выборах, передает The Guardian.

Потребительское доверие в Британии выросло в феврале до самого высокого уровня более чем за десятилетие после решительной победы Бориса Джонсона на местных выборах, передает The Guardian.Опрос компании IHS Markit указал на рост оптимизма домохозяйств по поводу состояния их финансов и экономики страны в феврале до самого высокого уровня с момента начала подобных исследований 11 лет назад.Индекс финансов домохозяйств IHS Markit, который измеряет восприятие британцами финансового благополучия и затрагивает 1500 респондентов, вырос до 47,6 в этом месяце с 44,6 в январе.За десятилетие, прошедшее после финансового кризиса, индекс не превышал показатель в 50 пунктов, который говорит об улучшении финансовых условий. Новые данные показывают, что условия, с которыми сталкиваются семьи в Британии, стали менее сложными.Индекс будущего финансового состояния домохозяйств Великобритании, который измеряет ожидаемые изменения финансового состояния в течение следующих 12 месяцев, вырос с 49,6 пункта до 52,7 пункта, превысив предыдущий максимум в январе 2015 года.Улучшения в опросе, которые стали ранним предупреждением о состоянии экономики, могут привести к росту потребительских расходов после одного из худших годов для британских ритейлеров.Розничные продажи не выросли в течение рекордного пятого месяца подряд в декабре — самого длинного периода с 1996 года — поскольку расходы домохозяйств упали на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Несколько ритейлеров, в том числе John Lewis и Marks & Spencer, сообщали о разочаровывающих торговых данных в основной праздничный сезон.IHS Markit сказал, что в феврале домохозяйства продемонстрировали более низкую степень пессимизма в отношении обеспечения работой. Ожидания в отношении стоимости жизни также улучшились на фоне низких официальных уровней инфляции в последние месяцы. Восприятие цен на жилье также увеличилось самыми сильными темпами почти за три года.Джо Хейс, экономист IHS Markit, сказал, что опрос показал рост оптимизма в отношении ближайших экономических перспектив страны.