Дроны будут бороться со свалками в Краснодаре. Такое предложение высказал глава города Евгений Первышов. Как сообщает ГТРК Кубань, в Прикубанском округе — самом большом в крае — растет число несанкционированных свалок.

Дроны будут бороться со свалками в Краснодаре. Такое предложение высказал глава города Евгений Первышов.Как сообщает ГТРК "Кубань", в Прикубанском округе — самом большом в крае — растет число несанкционированных свалок. Причем бороться с проблемой на местном уровне становится все сложнее. Требуется помощь федеральных структур и правоохранительных органов. Стихийно появляющиеся места сбора отходов влияют на экологическую ситуацию в регионе.Теперь главе округа предстоит подготовить план мероприятий по решению проблемы. Нужны технические средства контроля. В том числе, речь идет о покупке квадрокоптера. Как посоветовал глава Краснодара, округ подаст соответствующую заявку. Именно дрону хотят доверить контроль за территорией. Тогда можно будет оперативно обнаруживать стихийно возникающие свалки и определять ответственных за земельные участки.