Водитель и пассажир легковой машины скончались на месте аварии после того, как их машина лоб в лоб столкнулась с внедорожником, выехавшим на встречную полосу. Момент ДТП с летальным исходом запечатлела камера видеонаблюдения.

Камера наблюдения запечатлела момент фатальной аварии, произошедшей в воскресенье, 16 января, на трассе "Кавказ" в Карабудахкентском районе Дагестана.Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 выехал на полосу встречного движения, несколько раз вильнул из стороны в сторону и лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Solaris.Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в результате столкновения погибли 42-летний мужчина, находившийся за рулем Hyundai, и его 46-летний пассажир. От полученных травм они скончались на месте ДТП.