Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил о создании Фонда Земли для борьбы с климатическими изменениями.

Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.На своей странице в Instagram предприниматель заявил о том, что пожертвует 10 млрд долларов на работу фонда, через который он будет финансировать деятельность ученых и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата. По словам бизнесмена, деньги будут выделяться с лета в виде грантов, сообщает ТАСС."Изменение климата — самая большая угроза для нашей планеты, — отметил Безос. — Земля — это единственное, что всех нас объединяет, давайте же защищать ее вместе".В январе 2020 года консалтинговая компания Brand Finance поставила Amazon на место самого ценного бренда, оценив его стоимость в 220,7 миллиарда долларов.Состояние самого Джеффа Безоса составляет около 130 млрд долларов.