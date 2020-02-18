Между жителями Евросоюза и Россией заметно потеплели отношения.

В прошлом году Россию посетили на 41,5 тысячи европейцев больше, чем годом ранее, сообщает RT со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ России.В общей сложности в России побывали в 2019 году 4,75 миллиона граждан Евросоюза. Чаще всего в РФ приезжали граждане Финляндии - их в России побывало около миллиона человек.Также в топ-5 стран, жители которых выбирали для путешествия Россию, попали Германия (744,4 тысячи человек), Польша (680,3 тысячи), а также Эстония (540 тысяч человек) и Латвия (365,7 тысячи).Отмечается, что по сравнению с данными за 2018 год в прошлом году в РФ стали чаще приезжать граждане прибалтийских государств. Эстонцев в стране побывало на 43 тысячи человек больше, а латышей и литовцев - на десять тысяч больше, чем в 2018 году.Известно, что порядка двух миллионов граждан ЕС приехали в Россию в прошлом году с деловым визитом. Еще около полутора тысяч человек приехали отдохнуть в отпуск. На учебу в Россию приехали 12 тысяч человек.