Олимпийская чемпионка 2014 в одиночном катании Аделина Сотникова помещена в одну из московских больниц. Причина госпитализации пока неизвестна.

Олимпийская чемпионка 2014 в одиночном катании Аделина Сотникова помещена в одну из московских больниц. Причина госпитализации пока неизвестна.Как сообщает сайт Sport 24, Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова. 23-летняя фигуристка была замечена в хирургическом отделении больницы в шейном воротнике. Также сообщается, что ранее Аделине была сделана операция.Агент олимпийской чемпионки Мария Шашина не стала комментировать ситуацию.