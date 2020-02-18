Апелляционный суд Парижа оставил под стражей россиянина Александра Винника, отклонив апелляцию защиты, передает РИА Новости.

Апелляционный суд Парижа оставил под стражей россиянина Александра Винника, отклонив апелляцию защиты, передает РИА Новости.С 23 января 2020 года Винник пребывает во Франции, куда был экстрадирован из Греции, где российского специалиста по информационным технологиям арестовали 25 июля 2017 года по запросу США.Американцы обвиняют Винника в нарушении законодательства США, в частности, в создании без лицензии биржи криптовалют, через которую якобы отмывались миллиарды долларов. Во Франции россиянину инкриминируют взлом электронной почты тысяч человек и вымогательство у них денег.Его выдачи добивается также Россия.Сам Винник сообщил, что не нарушал законов США и Франции, полностью отрицая свою вину и заявил, что готов быть выданным в РФ.