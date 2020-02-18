За несколько дней до закрытия зимнего трансферного окна московский Локомотив продолжает поиски нападающего. Железнодорожники обратили свое внимание на нападающего английского Бернли Матея Выдру.

За несколько дней до закрытия зимнего трансферного окна московский "Локомотив" продолжает поиски нападающего. Железнодорожники обратили свое внимание на нападающего английского "Бернли" Матея Выдру."Локомотив" рассматривает вариант с арендой 28-летнего чеха. Сам футболист, отыгравший семь лет в Англии за "Уотфорд", "Вест Бромвич", "Рединг", "Дерби Каунти", "Бернли" готов продолжить карьеру в России. Ранее Выдрой интересовался ЦСКА, но переход в чеха в армейский клуб сорвался. В текущем сезоне Матей сыграл 7 встреч в составе "Бернли" и забил один мяч.Портал "Спорт Сегодня" сообщил об интересе "Локомотива" к нападающему сборной Израиля Эрану Захави. В прошлом году Захави забил 29 мячей в 28 матчах чемпионата Китая за Гуанчжоу Фули" и 11 мячей в отборочном турнире Евро-2020.