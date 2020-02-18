Гибель российского композитора Андрея Иванова в Австралии попала на видео. Жуткие кадры опубликовало английское издание Daily Mail. В ролике музыкант с женой стоят на скалах. Внезапно их ..

Гибель российского композитора Андрея Иванова в Австралии попала на видео. Жуткие кадры опубликовало английское издание Daily Mail.В ролике музыкант с женой стоят на скалах. Внезапно их накрывает большая волна и уносит в океан.Как сообщает телеканал "", супруга Иванова смогла отплыть на безопасное расстояние и позвала на помощь. Сам композитор ударился о скалы и скончался от полученных травм.Напомним, Андрей Иванов работал на радиостанции Maximum. Он был создателем музыкального проекта Triplex, который занимался записью саундтреков к российским фильмам и сериалам. Самой известной его работой стала музыка к "Бригаде".