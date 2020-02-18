В Ухане от заражения коронавирусом скончался глава одного из временных госпиталей. Медицинское учреждение в настоящее время специализируется на лечении опасной болезни.

В Ухане от заражения коронавирусом скончался глава одного из временных госпиталей. Медицинское учреждение в настоящее время специализируется на лечении опасной болезни.Об инциденте сообщает местная газета "Жэньминь Жибао". По ее данным, глава медицинского учреждения умер в понедельник, 17 февраля.Ранее сообщалось о смерти врача, который одним из первых пытался предупредить общество о новом вирусе.Вакцина от опасного заболевания уже тестируется. Российские медики также пытаются внести свою лепту в борьбу с COVID-19. Например, в Новосибирской области представят тест-системы для выявления болезни.