Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу скандального украинского сайта Миротворец за то, что подписал рекомендации для Киева по Донбассу (так называемые 12 шагов).

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за то, что подписал рекомендации для Киева по Донбассу (так называемые 12 шагов).Например, документ предполагает более жесткий контроль Европы за исполнением Минских соглашений, которые Украина игнорирует.Ранее власти Германии неоднократно требовали закрыть этот сайт, который в нарушение всех международных норм публикует личные данные неугодных Киеву людей. Однако власти Украины так ничего и не сделали, сообщает телеканал "Россия 24".