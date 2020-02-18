Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих подал прошение об отставке.

Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве — начальник столичной полиции Сергей Плахих подал прошение об отставке.Как пояснил РИА Новости сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, рапорт подан в связи с выходом на пенсию.В свою очередь информированный источник рассказал "Интерфаксу", что заявление было подано еще до новогодних праздников, однако оно еще не подписано.Службу в органах внутренних дел Сергей Плахих начал в 1985 году в должности оперуполномоченного ОВД Ленинского района города Фрунзе МВД Киргизской ССР. С 1993 года по 1998 годы работал на разных должностях в структуре МВД в Саратовской области России. В 2000 году с отличием окончил Академию управления МВД России. Московскую полицию Плахих возглавлял с декабря 2017 года.