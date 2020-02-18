Главный врач госпиталя Учан в Ухане Лю Чжимин скончался в возрасте 51 года от коронавируса. По данным , его больница была одним из первых медицинских учреждений, где принимали пациентов с ..

Главный врач госпиталя "Учан" в Ухане Лю Чжимин скончался в возрасте 51 года от коронавируса. По данным , его больница была одним из первых медицинских учреждений, где принимали пациентов с новым заболеванием.Напомним, о вспышке ранее неизвестного вида пневмонии СМИ сообщили в конце декабря прошлого года. Возбудителем инфекции стал коронавирус COVID-19. По последним данным, жертвами заболевания стали 1868 человек, передает телеканал "".