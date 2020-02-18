Термин экологический класс постепенно приживается и в российской действительности, и этот статус автомобиля в будущем может начать играть куда более значительную роль. Грязные машины просто перестанут пускать в определенные зоны.

Термин "экологический класс" постепенно приживается и в российской действительности, и этот статус автомобиля в будущем может начать играть куда более значительную роль. "Грязные" машины просто перестанут пускать в определенные зоны.Экологический класс присваивается автомобилю производителем и фиксируется в сопроводительных документах. Должен он быть отражен и в базе данных Госавтоинспекции. Однако сейчас такую отметку имеют не более половины российских автомобилей - в том числе и по причине собственного возраста, преклонного по меркам рынка. До 2010 года такая отметка просто не требовалась.Однако в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды настаивают на том, чтобы экологический класс был присвоен всем машинам в России. А если это сделать не удастся, автомобили без отметки в ПТС предлагается автоматически считать "грязными". Такое предложение, как сообщают "Известия", содержится в письме зампреда комитета Михаила Старшинова к начальнику Главного управления ГИБДД МВД России Михаилу Черникову.Правительство выступило против отмены штрафов на госуслугахНовые знаки, ограничивающие въезд в определенные зоны автомобилям ниже конкретного экологического класса, в ПДД уже имеются. Правда, их не только еще не устанавливают - даже неизвестно, где именно они появятся. По предварительным предположениям, сегментировать ради очищения воздуха планируется самые крупные российские города - в первую очередь, обе столицы, а владельцам автомобилей, оказавшихся в "запретных зонах", грозят штрафы. Не исключено, что автомобили без соответствующей отметки в ПТС будут автоматически приравнены к "грязным" уже в середине следующего года.Между тем, как заявил изданию руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов, средний возраст российского автопарка - 13,5 лет, а отметки об экологическом классе массово начали ставить лишь в 2010-м. Поэтому низшую "отметку по экологии" может автоматически получить чуть ли не половина всех российских автомобилей.