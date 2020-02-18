Индонезия предложила Росатому площадку под строительство в стране атомной станции (АЭС), заявил посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди.

Индонезия предложила "Росатому" площадку под строительство в стране атомной станции (АЭС), заявил посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди.Состоялась встреча между представителями "Росатома" и Национального агентства атомной энергетики Индонезии (BATAN). "Провинция на Калимантане уже предложила площадку для строительства первого объекта первой АЭС", — заявил Суприяди в интервью РИА "Новости". Работа находится на начальном этапе.В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявил об отношениях между Россией и Индонезией: "Отличные возможности открываются для расширения взаимодействия в высокотехнологичных областях, включая авиастроение и информационно-коммуникационные технологии. Солидный потенциал наработан в сфере взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. Готовы делиться с индонезийскими друзьями своим опытом в области ядерной энергетики".Между тем "Росатом" и BATAN в сентябре 2015 г. подписали меморандум о взаимопонимании по проектам сооружения в Индонезии АЭС большой мощности и плавучих АЭС.