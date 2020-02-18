Нападающий Александр Кокорин дебютировал в составе Сочи. Арендованный у Зенита футболист вышел на замену в контрольном матче с московским Динамо.

Нападающий Александр Кокорин дебютировал в составе "Сочи". Арендованный у "Зенита" футболист вышел на замену в контрольном матче с московским "Динамо".Кокорин появился на поле во втором тайме, заменив в перерыве другого арендованного у "Зенита" нападающего Дмитрия Полоза. "Динамо" к тому времени выигрывало 1:0. Ворота южан со штрафного поразил Себастьян Шиманьский.Но стоило Кокорину появиться на поле, как сценарий матча изменился. На 52 минуте Александр отправил мяч в ворота своей бывшей команды, а еще через три минуты он отдал голевую передачу Кристиану Нобоа. На 83 минуте Кокорин забил еще один мяч в ворота Антона Шунина и установил окончательный счет — 3:1 в пользу "Сочи".