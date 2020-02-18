Вспышка коронавируса COVID-19 может оказать значительное влияние на ветроэнергетику в Китае, сообщает CNBC со ссылкой на исследование Wood Mackenzie.

Вспышка коронавируса COVID-19 может оказать значительное влияние на ветроэнергетику в Китае, сообщает CNBC со ссылкой на исследование Wood Mackenzie.Исследовательская и консалтинговая компания заявила, что вирус "привел к остановке большей части производства компонентов ветряных турбин в Китае в последние недели".В попытке очистить воздух в городах, страдающих от смога, Китай продвигал переход на возобновляемые источники энергии и ограничивал угольную энергетику.Однако карантин и ограничения на передвижение, призванные сдержать распространение коронавируса, "повлияют на и без того напряженную ситуацию с поставками ключевых компонентов"."В лучшем случае эпидемия будет локализована, и производство возобновится к концу марта", — отметил старший консультант Wood Mackenzie Сяоян Ли. — При неблагоприятном сценарии эпидемия может продолжать оказывать влияние на цепочку поставок вплоть до середины года"."Исходя из этих двух возможностей, мы рассчитываем, что задержки производства по всей цепочке поставок ветряных турбин приведут к сокращению установок ветряных турбин в Китае на 10-50% в 2020 году по сравнению с нашим прогнозом по ветроэнергетике на четвертый квартал 2019 года, который предусматривал мощности на уровне 28 гигаватт", — добавил Ли.