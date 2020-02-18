Согласно новому исследованию, вспышка коронавируса и остановка огромных секторов экономики Китая могут повлиять на 5 млн предприятий во всем мире.

Согласно новому исследованию, вспышка коронавируса и остановка огромных секторов экономики Китая могут повлиять на 5 млн предприятий во всем мире.Исследовательская компания Dun&Bradstreet проанализировала китайские провинции, наиболее пострадавшие от вируса, и обнаружила, что они тесно взаимосвязаны с глобальной бизнес-сетью.Согласно отчету, в пострадавших районах, где на 5 февраля зарегистрировано 100 или более подтвержденных случаев, расположено 90% всех действующих предприятий в Китае, а около 49 тыс. предприятий в этих регионах являются филиалами и дочерними компаниями иностранных компаний.49% компаний с дочерними компаниями в пострадавших регионах имеют головной офис в Гонконге, на США приходится 19%, на Японию — 12%, а на Германию — 5%.По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на понедельник в стране подтверждено более 70 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1770 человек умерли.Исследователи из Dun&Bradstreet обнаружили, что по крайней мере 51 тыс. компаний по всему миру, 163 из которых входят в Fortune 1000, имеют одного или нескольких прямых поставщиков первого уровня в пострадавшем регионе. По меньшей мере у 5 млн — 938 из которых в Fortune 1000 — есть один или несколько поставщиков второго уровня.Влияние на бизнес в Китае и во всем мире снижает прогнозы экономического роста на год.Moody’s пересмотрело прогнозы глобального роста на два десятых п.п., ожидая, что экономики стран G-20 будут расти вместе с ежегодным темпом роста 2,4% в 2020 году, а рост Китая снизится до 5,2%.Это заставляет опираться на базовый прогноз, в рамках которого распространение коронавируса остановится к концу I квартала, «нормальную экономическую активность» удастся восстановить во втором квартале. Тем не менее, глобальный экономический ущерб будет «серьезным», если уровень заболеваемости и рост смертности не уменьшатся, а сбои в международной цепочке поставок усилится.«Уже есть свидетельства, что цепочки поставок нарушаются, в том числе за пределами Китая. Кроме того, остановка тех или иных сегментов экономики в Китае окажут глобальное влияние, учитывая важность страны и ее взаимосвязь с мировой экономикой», — сказал вице-президент Moody’s Мадхави Бокил.В отчете Dun&Bradstreet указывается, что пятью основными отраслями, на которые приходится работа 80% предприятий в местностях, пострадавших от коронавируса, были услуги, оптовая торговля, производство, розничная торговля и финансовые услуги.Эксперты Dun&Bradstreet предполагает, что большая часть китайского рынка труда и продаж зависит от компаний в пострадавшем регионе.На затронутые коронавирусом провинции, например, Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян, Пекин и Шаньдун, приходится 50% от общей занятости и 48% от общего объема продаж.Китайская экономика составляет 20% мирового ВВП. И по оценкам аналитиков, если вспышку вируса сдержат только в лету, последствия приведут к тому, что рост мирового ВВП задержится на 1 п.п.«Независимо от того, какой реализуется сценарий, в регионе Хубэй, Китае и мировой экономике отмечается отток представителей бизнес-сегмента и слабый рост занятости и доходов в ближайшей перспективе», — говорится в сообщении компании.«Когда удастся локализовать коронавирус, неизбежно восстановиться экономическая активность, потребители удовлетворят неудовлетворенный спрос, как только улучшатся условия. Сумма усилий по оживлению региона вернет мировую экономику на путь устойчивого роста».