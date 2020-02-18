Распространение коронавируса оказывает серьезное влияние на самые разные отрасли экономики, причем не только в Китае, но также и в соседних странах. Помимо прочего, речь идет о туризме, который пострадает из-за ограничений, введенных китайским правительством с целью прекратить распространение вируса.

Распространение коронавируса оказывает серьезное влияние на самые разные отрасли экономики, причем не только в Китае, но также и в соседних странах.Помимо прочего, речь идет о туризме, который пострадает из-за ограничений, введенных китайским правительством с целью прекратить распространение вируса. Кроме того, ситуация в Китае существенно скажется на тех странах, которые стали излюбленными туристическими направлениями для китайцев, особенно для богатых китайцев, привыкших тратить большие деньги во время туристических поездок.Рейтинговое агентство Hurun опубликовало результаты исследования Chinese Luxury Consumer Survey, в рамках которого эксперты назвали излюбленные туристические направления для богатых китайцев.Зарубежные аналитики полагают, что именно эти направления в самом ближайшем времени почувствуют негативное влияние из-за вспышки коронавируса и снижения туристического потока.Ниже мы расскажем об этих направлениях подробнее.10. ДубайЗамыкает десятку Дубай – мировой центр шоппинга. Здесь можно купить практически все, и богатые китайцы с удовольствием тратят деньги на покупки.9. ВеликобританияВеликобритания оказалась на девятом месте среди самых популярных туристических направлений у богатых китайцев. Эксперты отмечают, что не только коронавирус может подорвать туристическую отрасль в стране, но также и неопределенность, связанная с выходом Великобритании из ЕС.7. Австралия и Новая ЗеландияСедьмое место поделили сразу две страны – Австралия и Новая Зеландия. Китайцы составляют основную массу туристов в этих странах, что связано прежде всего в географической близостью. Кроме того, Новая Зеландия стала одной из двух самых популярных стран среди богатых китайских женщин.6. ИталияИталия славится не только своей богатой экскурсионной и культурной программой, но также своей кухней и возможностями для развлечений. Это делает Италию популярным туристическим направлением среди туристов из самых разных стран мира. Если говорить о Китае, то Италия стала одной из двух самых популярных стран у богатых китайских женщин.5. СШАНесмотря на непростые отношения между двумя странами, США остаются одним из самых популярных туристических направлений для богатых китайцев.4. ФранцияФранция в течение последних лет держит пальму первенства среди самых популярных туристических направлений во всем мире. Сюда едут не только китайцы, но также представители других стран. Тем не менее, именно богатые китайцы склонны тратить внушительные суммы денег, что делает их желанными гостями в любой стране.3. МальдивыМальдивы – крупнейшее в мире «коралловое» государство. Пляжи необычайной красоты, высокий уровень сервиса, прекрасная природа и возможность отдохнуть от рутины – все это привлекает богатых китайцев.2. ШвейцарияШвейцария стала одной из самых любимых стран для путешествий богатых китайских женщин. Это одно из самых популярных элитных направлений для туристических поездок не только среди китайцев, но также и среди богачей из других стран.1. ЯпонияУже не первый год Япония остается самым популярным туристическим направлением для богатых китайцев. Богатая экскурсионная программа, а также практически неограниченные возможности для шоппинга привлекают богачей из Китая.