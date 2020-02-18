Помните, как Ларри Кудлоу сказал, что президент Си пообещал «выполнить обязательства Китая» по первой фазе торгового соглашения, и будь проклята эта вспышка коронавируса, и что переговоры по второй фазе торгового соглашения отложены из-за вспышки пандемии?

Помните, как Ларри Кудлоу сказал, что президент Си пообещал «выполнить обязательства Китая» по первой фазе торгового соглашения, и будь проклята эта вспышка коронавируса, и что переговоры по второй фазе торгового соглашения отложены из-за вспышки пандемии?Неудивительно, что в понедельник издание SCMP подтвердило, что этого не произойдет. Скорее всего, Китаю нужно отложить выполнение обязательств по приобретению дополнительных американских товаров и услуг на $200 млрд, даже если Пекин отменит ограничения на импорт американской сельскохозяйственной продукции, такой как птица и соя. Две недели назад слухи о том, что Китай будет стремиться сохранять «гибкий настрой» стали ранними признаками того, что режим уже анализирует дальнейшие действия.Теперь один из экономистов призывает Пекин упомянуть о «форс-мажорных обстоятельствах».К счастью для Пекина, обе стороны включили в сделку пункт «форс-мажор»: «В случае, если стихийное бедствие или другое непредвиденное событие, неподконтрольное сторонам, задержит своевременное выполнение стороной своих обязательств по настоящему соглашению, стороны должны проконсультироваться друг с другом».Однако мало кто ожидает, что США пойдут на эту отсрочку без переговоров: Сюй Циюань, исследователь China Finance 40 Forum, считает, что Китай должен просить отложить реализацию Плана покупки сразу.Согласно SCMP, комментарии Сюя по поводу отсутствия квот на сделки стали частью единодушного мнения экономистов международной торговли о том, что из-за вспышки коронавируса выполнение квот стало невозможным.Через неделю после того, как страна должна была вернуться к прежнее русло, большая часть экономики Китая стоит. Даже вновь открытые заводы работают далеко не на прежних мощностях. Опрос, проведенный Американской торговой палатой в Шанхае, показал, что почти 80% американских заводов в Китае не смогли запустить в полную мощность производственные линии.В январе СМИ заявили, что Китай согласился расширить закупки промышленных товаров на $80 млрд, включая покупки автомобилей, автозапчастей, самолетов, сельскохозяйственной техники, медицинских приборов и полупроводников.Независимо от того, закончится ли это «нарушением соглашения» для США и Китая, некоторые отмечают, что сделка никогда не была настолько реалистичной. Один экономист Rabobank недавно отметил, что для того, чтобы Пекин достиг своей цели к концу 2021 года, график экспорта США в Китай должен выглядеть следующим образом в следующие 2 года — это просто невозможно.Конечно, любой скепсис в отношении торговых сделок должен быть анафемой для роста акции, которое сохранялось до сих пор, несмотря на то, что коронавирус затронул более чем 70 тыс. человек.