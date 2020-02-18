На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на рейде близ японской Йокогамы, впервые выявили коронавирус у россиянки. Женщину госпитализировали в больницу Японии. Российское посольство поддерживает с ней связь, а также находится в контакте с еще 23 гражданами России, которые все еще остаются на борту лайнера.

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на рейде близ японской Йокогамы, впервые выявили коронавирус у россиянки. Женщину госпитализировали в больницу Японии. Российское посольство поддерживает с ней связь, а также находится в контакте с еще 23 гражданами России, которые все еще остаются на борту лайнера.Только за минувшие сутки число инфицированных китайским коронавирусом COVID-19 на Diamond Princess выросло на 170 человек. Для всех этих людей, а также тех, кто с начала карантина был с ними рядом, невольное заточение в Японии затягивается на неопределенный срок. Сегодня к ним впервые добавились граждане России.Россиянка, которая оказалась среди 99 вновь выявленных зараженных на круизном лайнере Diamonds Princess, пока остается на борту судна. Сейчас идет подготовка к ее госпитализации. Из этических соображений личность этой женщины посольство России не раскрывает.Известно, что она 1952 года рождения. Женщина отправилась в этот круиз вдвоем с мужем. Так как он все это время находился в одной каюте с зараженной женой, он остается на карантин на лайнере. Для таких, как он, японские власти продлевают карантин еще на две недели.Остальные граждане России, это 22 человека, готовятся сойти на берег 19 февраля, конечно, если до этого времени никто из них не заболеет."Для наших соотечественников новость о заражении россиянки стала полной неожиданностью", — призналась пресс-атташе посольства России в Японии Татьяна Кочкина."Конечно, не знал, — рассказывает пассажир судна Сергей Попов. — Я даже не знаю, какая она из себя. Мы же здесь не контактируем, понимаете. Мы 14-я палуба, мы контактируем. А уже 13-й палубы здесь нет. 11-я, 12-я, 10-я — каждый сам по себе. На прогулке бываем, когда объединяют, специальный график, когда нас выпускают гулять".В общей сложности на лайнере уже 454 зараженных, притом японские власти еще не завершили проверку всех находящихся на борту.Ночью 17 февраля лайнер досрочно покинули около 300 туристов из США. Американские власти отправили за ними в Токио два чартерных самолета. Уже на борту вирус был выявлен у 14 человек, их переместили в изолированный отсек.Самолеты прибыли в США. Заболевших отправят на лечение, остальные эвакуированные граждане будут проходить дополнительный 14-дневный карантин на двух военных базах в Калифорнии и Техасе.Аналогичные меры готовятся принять еще несколько стран и территорий, включая Австралию, Канаду, Израиль, Гонконг.Централизованный вывоз российских граждан на данный момент пока не планируется. Посольство выдаст каждому справки о том, что они прошли карантин, и вирус у них не обнаружен. Домой в Россию они собираются вернуться регулярными рейсами. Но когда и в каком составе, сказать пока невозможно. Часть россиян анализы на вирус сдали только утром 17 февраля. Окончательно результаты обещают сообщить не раньше 19 февраля.