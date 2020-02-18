Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины, умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону. Об этом рассказала общественный защитник Юлия Федотова.

Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины, умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону. Об этом рассказала общественный защитник Юлия Федотова.Бакшеев умер в воскресенье, 16 февраля. Федотова сообщила на своей странице в Facebook, что она вместе с адвокатом Алексеем Аванесяном едет в тюремную больницу для выяснения обстоятельств.В декабре 2019 года судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда отклонила апелляционную жалобу адвоката Дмитрия Бакшеева. Мужчину приговорили к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.По данным следствия, в сентябре 2017 года на территории Краснодарского летного училища обнаружили расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. По подозрению в убийстве задержали супругов Дмитрия и Наталью Бакшеевых.Осужденный убил женщину во время застолья — у них произошел конфликт. После содеянного мужчина расчленил пострадавшую и сделал селфи, позируя с частями тела. Телефон со снимками обнаружили на улице дорожные рабочие, сообщив об ужасной находке в полицию.В средствах массовой информации рассказывалось о многочисленных убийствах и людоедстве, которые якобы совершили Бакшеевы. По данным следствия, подтвердилось лишь одно убийство.Супругу Дмитрия приговорили к десяти годам колонии.