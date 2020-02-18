Крупнейший в Европе теннисный центр, ледовый дворец Кристалл с катками-трансформерами и обновленная олимпийская Дружба: строительство и реконструкцию трех знаковых объектов планируют завершить в Лужниках уже в этом году.

Крупнейший в Европе теннисный центр, ледовый дворец "Кристалл" с катками-трансформерами и обновленная олимпийская "Дружба": строительство и реконструкцию трех знаковых объектов планируют завершить в Лужниках уже в этом году.Это уже не безликий строительный объект: ледовый дворец "Кристалл" теперь созвучен своему названию. Здание опоясывает лента панорамных окон. Фасад, декорированный металлическим кружевом, освобождают от лесов.Главное, что есть в ледовом дворце — это, конечно, сам лед. По черным трубам будет поступать холод. На железный каркас ляжет полотно из бетона, а уже сверху будут заливать ледовое покрытие — настоящий слоеный пирог.По тому же рецепту изготовили вторую, абсолютно аналогичную арену. Здесь остался последний этап. Обе соответствуют строгим стандартам НХЛ и КХЛ."На каждой из ледовых арен будет стоять один большой монитор 7,5 метра на 4 и небольшие мониторы за воротами. Система "Видеогол" позволяет контролировать гол", — рассказал заместитель генерального директора подрядной организации Дмитрий Головин.Одновременно в Лужниках идет строительство трех спортивных комплексов. Теннисный клуб так же, как и "Кристалл", возводят с нуля. В здании и около него будет несколько кортов."Он насчитывает 15 крытых кортов и 7 открытых. Раньше на территории Лужников были только открытые корты, сейчас будут и крытые. Это самые современные площадки", — рассказала заместитель директора по строительству компании-подрядчика Елена Мамаева.А вот "Дружба" — уже часть истории. Спортивный зал строили к Олимпиаде-80. Перед нынешними проектировщиками стояла непростая задача: исторический облик сохранить, а всю внутреннюю часть переделать под современные стандарты."К кровле крепится современное эстрадное, цирковое оборудование. Здесь будет самый современный звук, освещение, с разными сценариями, позволяющими использовать зал в разных режимах", — сообщил заместитель директора по строительству компании-подрядчика Андрей ПодпоринЗал "Дружба" планируют открыть к концу года. Летом на территории "Лужников" заложат еще два фундамента."Начинаем в этом году строительство двух международных центров — бокса и самбо, — так что работы здесь хватает, но все объекты находятся в стройке, в движении, в проектировании", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.Лужники переживают самую масштабную в своей истории реконструкцию. Соревнования уже принимают Дворец художественной гимнастики, Центр водных видов спорта и, конечно, футбольная арена. Полностью комплекс обновится к 2023 году.