В столице Германии прошла очередная церемония вручения премии лучшим спортсменам года по версии Laureus World Sports Academy. Ее лауреатами за 2019 год стали футболист сборной Аргентины и испанской Барселоны Лионель Мессии и британский автогонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

В столице Германии прошла очередная церемония вручения премии лучшим спортсменам года по версии Laureus World Sports Academy. Ее лауреатами за 2019 год стали футболист сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Мессии и британский автогонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон.Напомним, что Месси в прошлом году в шестой раз был назван лучшим футболистом мира и получил "Золотой мяч" и "Золотую бутсу". Хэмилтон в сезоне-2019 чемпионата мира по автогонкам стал победителем в шестой раз в карьере и пятый подряд.Спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз, которая на чемпионате мира завоевала пять золотых медалей. Это ее пятая награда Laureus World Sports Academy. Лучшей командой была названа сборная ЮАР по регби, выигравшая в 2019 году Кубок мира.Специальными призами отмечены восьмикратная паралимпийская чемпионка американка Оксана Мастерс, победитель веломногодневки "Тур де Франс" 2019 года колумбиец Эган Берналь, индийский игрок в крикет Сачин Тендулкар, немецкие автогонщица София Флёрш и баскетболист Дирк Новицки.