Власти России намерены сокращать долю государства в энергетических компаниях, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете Handelsblatt.

Власти России намерены сокращать долю государства в энергетических компаниях, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете Handelsblatt."В этом секторе также планируется устойчивое снижение доли государства. Доля государства в энергетических концернах будет и дальше снижаться", — отметил Мантуров.Такие подвижки произойдут со всеми государственными предприятиями, "это только вопрос времени", пояснил министр. Большие пакеты акций "Роснефти" и "Газпрома" уже находятся на бирже в свободном обращении, подчеркнул Мантуров."В банковском секторе доля государства выросла вследствие необходимости сохранить крупные институты, как, например, банк "Открытие" от банкротства", — заявил министр. Если бы ЦБ не принял меры, то это привело бы к банковскому кризису. Но "банк "Открытие" не будет всегда в собственности государства", заключил Мантуров.