Приказ Минздрава не предусматривает и не предписывает сокращение стоматологических кабинетов в поликлиниках. Об этом заявила пресс-служба министерства. В приказе вводится минимальные требования к инфраструктуре кабинетов и отделений в зависимости от численности прикрепленного к медучреждению населения. Новый приказ вступает в силу с 18 февраля 2020 года.

Приказ Минздрава не предусматривает и не предписывает сокращение стоматологических кабинетов в поликлиниках. Об этом заявила пресс-служба министерства. В приказе вводится минимальные требования к инфраструктуре кабинетов и отделений в зависимости от численности прикрепленного к медучреждению населения. Новый приказ вступает в силу с 18 февраля 2020 года.Руководитель медицинской организации, в зависимости от потребности, может самостоятельно решать вопрос о необходимости подобного кабинета (отделения), подчеркнули в пресс-службе Минздрава. Приказ не лишает граждан возможности получения стоматологической помощи и не предписывает сокращать стоматологические кабинеты, добавляет ТАСС.Ряд средств массовой информации опубликовал информацию, что в российских поликлиниках появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но при этом исчезнут психологи и стоматологи, а также комнаты по отказу от курения.В пресс-службе Минздрава заявили, что потребность в узких специалистах в районных поликлиниках устанавливается в зависимости от уровня и структуры заболеваемости и смертности, половозрастного состава населения и его плотности, удаленности населенных пунктов от медицинских организаций, и от других характеризующих состояние здоровья пациентов показателей.