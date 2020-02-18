Мужа Ирины Хакамады обокрали во время празднования дня рождения. Потерпевший написал заявление в полицию. По словам Владимира Сиротинского, в ночь на 15 февраля неизвестный похитил его ..

Мужа Ирины Хакамады обокрали во время празднования дня рождения. Потерпевший написал заявление в полицию.По словам Владимира Сиротинского, в ночь на 15 февраля неизвестный похитил его телефон iPhone 11 в столичном клубе. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей, передает "".По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Личность злоумышленника устанавливается, сообщает .