На Камчатке сегодня ночью со склона Авачинского вулкана спасли двух парапланеристов. Медицинская помощь им не потребовалась.

На Камчатке сегодня ночью со склона Авачинского вулкана спасли двух парапланеристов. Медицинская помощь им не потребовалась.Мужчины перестали выходить на связь и не вернулись в установленное время в базовый лагерь. Операция по спасению на высоте почти две тысячи метров длилась шесть часов. В ней участвовали 14 человек и спецтехника."Все переживали, что при спуске на параплане их отнесет в другую сторону, и тогда поиски были бы серьезно осложнены", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.В ведомстве отметили: сами мужчины удивились, что после их пропажи развернулась целая спасательная операция, и никакого беспокойства по поводу перспективы ночевки на склоне вулкана они не проявляли.