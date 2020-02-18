18.02.2020

2020-02-18 11:25:03

Напавшего на школьницу педофила будут судить во Владимире

Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя города. Он обвиняется в в совершении двух преступлений в отношении несовершеннолетних.

Напомним, молодой человек 6 ноября прошлого года около 25-й школы города Владимира внезапно напал на 15-летнюю девушку, и совершил в отношении нее развратные действия. Школьница сумела вырваться и убежать. Мужчину задержали по горячим следам.

В ходе расследования установлена причастность обвиняемого к аналогичному преступлению, совершенному в ноябре в районе проспекта Строителей.

Вину в содеянном владимирец признал частично. Уголовное дело направлено в суд. Сообщили в пресс-службе Следственного комитета.