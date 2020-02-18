Настроение среди немецких инвесторов ухудшилось в феврале сильнее ожиданий из-за опасений, что вспышка коронавируса, начавшаяся в Китае, ослабит мировую торговлю, передает Reuters.

Настроение среди немецких инвесторов ухудшилось в феврале сильнее ожиданий из-за опасений, что вспышка коронавируса, начавшаяся в Китае, ослабит мировую торговлю, передает Reuters.Исследовательский институт ZEW заявил, что его ежемесячный опрос показал, что экономические настроения среди инвесторов Германии упали до 8,7 с 26,7 в январе.Экономисты при этом ожидали снижения показателя только до 21,5.Отдельный измеритель, оценивающий оценку инвесторов текущего состояния экономики, снизился до -15,7 с -9,5. Аналитики прогнозировали значение в -10,3."Опасные негативные последствия эпидемии коронавируса в Китае для мировой торговли привели к значительному снижению показателя экономических настроений в Германии", — сообщил президент ZEW Ахим Вамбах."Ожидания относительно развития экспортно-интенсивных секторов экономики снизились особенно резко", — добавил он.