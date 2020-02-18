Президент РФ Владимир Путин назначил нового посла России в Венесуэле. Сергей Мелик-Багдасаров сменил Владимира Заемского, который возглавлял посольство с 2009 года.

Президент РФ Владимир Путин назначил нового посла России в Венесуэле. Сергей Мелик-Багдасаров сменил Владимира Заемского, который возглавлял посольство с 2009 года.Сергей Мелик-Багдасаров — выпускник МГИМО, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. Служил советником-посланником в посольстве РФ в Испании, занимал пост заместителя директора Латиноамериканского департамента МИД РФ.