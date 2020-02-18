Возможно, новый iPhone 9 — первый одновременно компактный и не безумно дорогой смартфон Apple за 4 года — можно будет купить уже 3 апреля.

Apple скорее всего проведет мероприятие, где представит новые устройства, 31 марта. Об этом со ссылкой на близкие к компании источники сообщил германский сайт iPhone-Ticker.По информации источника, презентация точно состоится в конце марта, а 31-е число — наиболее вероятная дата. Главным анонсом мероприятия должен стать iPhone 9 — компактный смартфон со сравнительно невысокой ценой. Его продажи начнутся, по данным издания, уже 3 апреля. Не исключено, что тогда же представят обновлённые iPad Pro и гаджет-радиометку AirTag.Apple часто проводит презентации в первый месяц весны — например, в прошлом году на таком мероприятии были анонсированы сервисы Apple News+ и Apple Arcade, а также кредитка Apple Card. В конце марта 2018-го компания собрала журналистов, чтобы рассказать об инициативах в образовании и показать новый доступный iPad.Скорее всего, в день мероприятия или чуть позже Apple выпустит и новую версию своей операционки для мобильных устройств — iOS 13.4. В ней появится, среди прочего, возможность делиться папками iCloud Drive, новые стикеры Memoji и другие функции.