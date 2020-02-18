Китайский холдинг TCL, владеющий правами на выпуск смартфонов под марками Alcatel и HP/Palm, занят разработкой концептуального устройства с раздвижным экраном

Китайский холдинг TCL, владеющий правами на выпуск смартфонов под марками Alcatel и HP/Palm, занят разработкой концептуального устройства с раздвижным экраном. Об этом сообщает издание CNET, опубликовавшее фотографии прототипа.Как видно на изображениях, в "режиме смартфона" часть дисплея спрятана в корпус. Слайдер — как обеденный стол — можно раздвинуть горизонтально, увеличив площадь панели почти вдвое.Однако как именно работает механизм, не разъясняется. Возможно, что одна часть гибкого дисплея изгибается или оборачивается позади другой.Аппарат снабжен безрамочным дисплеем, "заправленным" по краям. В правом верхнем углу предусмотрен вырез под двойную фронтальную камеру. Сзади расположена вертикальная квадрокамера со вспышкой.Спецификации устройства не уточняются. По дизайну оно напоминает модель TCL 10 Pro, представленную в январе на выставке CES.По словам "надежного источника" CNET, TCL планировала показать концептфон в конце февраля на одной из главных IT-выставок года — Mobile World Congress (MWC). На прошлой неделе мероприятие отменили из-за эпидемии, вызванной вспышкой коронавируса Covid-19.