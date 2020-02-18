Вопросам дисциплины в Госдуме седьмого созыва уделяется особое внимания. Разговор об этом зашел и во время пленарного заседания во вторник, 18 февраля. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин возмутился отсутствием некоторых депутатов на заключительном, третьем чтении законопроекта о бесплатном горячем питании школьников.

Вопросам дисциплины в Госдуме седьмого созыва уделяется особое внимания. Разговор об этом зашел и во время пленарного заседания во вторник, 18 февраля. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин возмутился отсутствием некоторых депутатов на заключительном, третьем чтении законопроекта о бесплатном горячем питании школьников.Председатель Госдумы призвал парламентариев не голосовать заотсутствующих коллег. "Если нет депутатов – не позорьте их и себя", -сказал Володин.Каждый парламентарий должен голосовать только за себя,подчеркнул спикер. Он напомнил коллегам о норме думского регламента, котораязапрещает голосовать за других депутатов.Сам законопроект о бесплатном горячем питании школьников витоге был принят. Документ очень важный, о его необходимости в посланииФедеральному собранию говорил президент Владимир Путин. И несмотря на занятость, некоторыедепутаты смогли присутствовать на заседании, отметил Вячеслав Володин и указална главу думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.А кто-то устроил себе отдых,возмутился спикер нижней палаты. "Вот вам ответы на вопросы о том,насколько мы готовы в том числе к тем полномочиям, которые будем рассматриватьв рамках изменения конституции. С себя надо начинать", – добавил Володин.Работа по укреплению дисциплины депутатского корпуса ведется ссамого начала работы седьмой Думы. Вячеслав Володин определил главныепринципы, на которых должна строиться работа парламентариев: эффективность,дисциплина и качество.По его инициативе были приняты ряд мер, значительноеповысившие дисциплину на Охотном Ряду и как следствие – качество принимаемыхзаконов. Поправки в регламент обязали депутатов посещать пленарные заседание,за нарушение – штраф. Никаких передач права голоса по доверенности больше нет -парламентарий обязан высказывать мнение по нормативно-правовым актам лично.Инициативы депутатов стали более авторскими, а к работенад документами теперь привлекаются сразу несколько думских комитетов. Крометого, законопроекты проходят экспертную оценку.