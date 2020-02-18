Вооруженный мужчина открыл стрельбу в одном из торговых центров столицы Таиланда - Бангкока. По предварительным данным, убит один человек.

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в одном из торговых центров столицы Таиланда — Бангкока.Как сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные агентства, по предварительным данным, убит один человек.⚡DERNIERE MINUTE — #Thaïlande : Une femme a été tuée tandis qu'une autre a été blessée après qu'une personne a ouvert le feu dans le centre commercial #Century21 du centre-ville de Bangkok ce mardi après-midi. #Century21shooting pic.twitter.com/dAJ6GbkGT3— FranceNews24 (@FranceNews24) February 18, 2020Это уже третий случай с начала февраля. На прошлой неделе возле университета Чулалонгкорна в Бангкоке также была открыта стрельба. Мужчина сначала палил в воздух, а затем начал целиться в прохожих. Всего он сделал 50 выстрелов. Стрелявшим оказался 44-летний Эккачай Чаруексип, он уже задержан.В начале февраля 20 человек были застрелены местным военнослужащим в торговом центре Бангкока. Спецназу пришлось брать здание штурмом.