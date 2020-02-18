Компания Hyundai провела российскую премьеру обновленного Соляриса, который получил более современный дизайн передней части, доработанный интерьер и новое оборудование. Показ новинки состоялся на заводе марки Hyundai в Санкт-Петербурге.

Компания Hyundai провела российскую премьеру обновленного "Соляриса", который получил более современный дизайн передней части, доработанный интерьер и новое оборудование. Официальный показ новинки состоялся на заводе марки Hyundai в Санкт-Петербурге."Солярису" досталась новая головная оптика, которая в топ-версиях будет светодиодной (в базе остались галогенки), другая LED-графика ходовых огней, более крупная и выразительная решетка радиатора, а также более рельефные бамперы спереди и сзади.Фонари на корме сохранили прежнюю форму, но получили новую светодиодную начинку.Сзади — измененные фонари и другая архитектура бампера.Самое заметное изменение в интерьере — новый "полуинтегрированный" экран медиасистемы размеров 8 дюймов, верхняя часть которого возвышается над центральной консолью. Устройство поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также имеет встроенный Яндекс.Навигатор с голосовым помощником "Алиса".В Hyundai уверяют, что шумоизоляция кузова и колесных арок была улучшена.Как сообщили представители Hyundai в ходе презентации, список оснащения Solaris пополнился опциями, которых раньше не было: поясничной опорой водительского кресла с электроприводом, USB-разъемом для задних пассажиров, удаленным запуском двигателя, а также функцией автоскладывания боковых зеркал. Опционально интерьер "Соляриса" может иметь контрастную отделку — с красными вставками на дверных панелях и прострочкой на руле.По технической части все осталось по-прежнему — моторная гамма состоит из двигателей 1,4 л (100 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.), которые сочетаются с МКП или 6-ступенчатым автоматом. Обновленный Hyundai Solaris 2020 модельного года будут продавать в четырех постоянных комплектациях — Active, Active Plus, Comfort и Elegance, а также в исполнении Special Edition.В базовом исполнении "Солярис" оснащен галогеновыми фарами, стальными колесами R15, двумя подушками безопасности водителя и переднего пассажира (в топе — шесть подушек), системами ESP и контроля давления в шинах.Другие подробности о комплектациях, а также же российские цены будут объявлены ближе к старту продаж. Запуск обновленного Hyundai Solaris намечен на март-2020.