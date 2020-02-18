Злоумышленник уехал на угнанной автомашине, а впоследствии в Московской области попал в ДТП...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России Красносельскому району задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении дорогостоящей иномаркой.В полицию с заявлением обратилась 41-летняя москвичка. Женщина сообщила, что неизвестный, находясь в одном из ресторанов на Садово-Спасской улице, в ходе внезапно возникшей ссоры с одним из гостей, взял оставленные на столе ключи от автомобиля, после чего выбежал на улицу и уехал на нем в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 22-летнего приезжего. Установлено, что злоумышленник уехал на угнанной автомашине, а впоследствии в Московской области попал в ДТП, врезавшись в отбойник, после чего автомобиль бросил и скрылся. Материальный ущерб составил 3 миллиона рублей. В настоящее время машина изъята.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60