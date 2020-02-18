Злоумышленник уехал на угнанной автомашине, а впоследствии в Московской области попал в ДТП...
Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России Красносельскому району задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении дорогостоящей иномаркой.
В полицию с заявлением обратилась 41-летняя москвичка. Женщина сообщила, что неизвестный, находясь в одном из ресторанов на Садово-Спасской улице, в ходе внезапно возникшей ссоры с одним из гостей, взял оставленные на столе ключи от автомобиля, после чего выбежал на улицу и уехал на нем в неизвестном направлении.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 22-летнего приезжего. Установлено, что злоумышленник уехал на угнанной автомашине, а впоследствии в Московской области попал в ДТП, врезавшись в отбойник, после чего автомобиль бросил и скрылся. Материальный ущерб составил 3 миллиона рублей. В настоящее время машина изъята.
Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-11-60