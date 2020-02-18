Злоумышленники, угрожая мужчине предметом, похожим на нож, открыто похитили принадлежащую ему сумку, в которой находились денежные средства и личные документы...

«Оперуполномоченные ОУР УВД по СЗАО во взаимодействии с коллегами из ОУР Отдела МВД России по району Митино задержали мужчин, подозреваемых в совершении грабежей и разбоя», – сообщила врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В отдел полиции с заявлением обратился 48-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что во дворе дома на Пятницком шоссе двое неизвестных, нанеся ему телесные повреждения и угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили принадлежащую ему сумку, в которой находились денежные средства и личные документы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Московской области были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались безработные приезжие из ближнего зарубежья 26 и 30 лет. Похищенным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следствием Отдела МВД России по району Митино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе дальнейших мероприятий оперативниками установлена причастность задержанных еще к двум аналогичным противоправным деяниям на территории района Митино. Так, на улице Барышиха подозреваемые открыто похитили сумку у 57-летней женщины, в которой находились ее личные вещи. По такой же схеме около одной из школ злоумышленники отобрали сумку у 42-летней жительницы района.Дознанием ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56