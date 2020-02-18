На борту круизного лайнера Diamond Princess выявлено еще 88 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Накануне вирус был выявлен почти у сотни пассажиров. Таким образом общее число заболевших достигло 542 человек. Всего на его борту более 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.

На борту круизного лайнера Diamond Princess выявлено еще 88 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Накануне вирус был выявлен почти у сотни пассажиров. Таким образом общее число заболевших достигло 542 человек. Всего на его борту более 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.Круизное судно стоит в порту Иокогамы с 20 января. Оно вышло в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, напоминает "Интерфакс". Круиз должен было завершиться 4 февраля, однако сошедший на берег в Гонконге пассажир оказался заражен коронавирусом.После этого японское министерство здравоохранения объявило на судне 14-дневный карантин.Канада, Италия, Австралия, Южная Корея и Гонконг приступили с 17 февраля к эвакуации своих граждан, прошедших двухнедельный карантин на Diamond Princess. Россияне покинут судно в ближайшее время. На Diamond Princess 24 россиянина. При этом у одной из пассажирок из России был выявлен коронавирус. Она госпитализирована. О россиянке известно, что ей 67 лет. В круиз женщина отправилась вместе с мужем, который здоров.В российском посольстве в Японии заверили, что россияне начнут покидать судно после окончания карантина. Сейчас вместе с японскими властями российские дипломаты прорабатывают вопросы отъезда россиян на Родину.Коронавирус оказал отрицательное влияние на экономику Китая. В Пекине даже отменили проведение автосалона и мартовское заседание Всекитайского собрания народных представителей. В КНР число инфицированных превысило 72 тысячи человек. Почти 12 тысяч излечились от коронавируса, около двух тысяч скончались от вызываемой им пневмонии, в том числе главврач госпиталя Уханя, где началась борьба с инфекцией.