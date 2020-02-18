В Чистом переулке в центре столицы местные жители обнаружили, что их парковочные места отданы диппредставительствам, находящимся в изрядном отдалении. Почему это произошло? И можно ли найти места для всех?

В Чистом переулке в центре столицы местные жители обнаружили, что их парковочные места отданы диппредставительствам, находящимся в изрядном отдалении. Почему это произошло? И можно ли найти места для всех?Минус 4 места. Жители домов номер 6 и 8 в Чистом переулке недоумевают: на каком основании здесь появился новый знак, который разрешает парковку только машинам посольства.- Мы хотим понять, почему вдруг наши два жилых дома стали посольством!До ближайшего посольства — Мексики — несколько сотен метров. Датское — вообще на другой улице. Рядом через дорогу есть консульство Австрии. Оказалось, что места для стоянки потребовались ему."По обращению МИДа мы выделили четыре места в Чистом переулке для консульства Австрии", — говорит начальник Управления развития парковочного пространства Департамента транспорта города Москвы Мария Майорова.Местные жители уверяют: все, кто приезжает в консульство, обычно заезжают на территорию и паркуются за забором. И если и организовывать внешнюю парковку, то рядом со зданием представительства, а не через дорогу.- Ну, хорошо, давайте для консерватории здесь места организуем, которая находится в трех километрах отсюда!С парковкой в Чистом переулке действительно проблема. Возле дома 10 — пять мест, два из которых — для инвалидов. Возле 6-го дома — еще одно, а возле 8-го мест теперь нет вообще. На эту парковку претендуют не только местные жители, но и те, кто, к примеру, привозит или увозит детей из музыкальной школы. Свободных мест здесь практически никогда нет, и те, кто приехал сюда на машине, вынуждены нарушать правила.В Департаменте транспорта говорят: местных жителей с парковкой не обижают. В 2018-м в Большом Левшинском переулке на пересечении с Чистым они дополнительно организовали три машино-места исключительно для владельцев резидентных разрешений. И количество таких мест может быть еще увеличено."Если у жителей есть потребность в организации дополнительных мест, мы можем рассмотреть эту возможность", — говорит Мария Майорова.