Китайская эпидемия продолжает оказывать прямое влияние на автомобильную индустрию. Вслед за приостановкой деятельности целого ряда заводов принято решение и о переносе одной из крупнейших мировых выставок. Новые даты проведения автосалона пока не определены.

Китайская эпидемия продолжает оказывать прямое влияние на автомобильную индустрию. Вслед за приостановкой деятельности целого ряда заводов принято решение и о переносе одной из крупнейших мировых выставок. Новые даты проведения международного автосалона в Пекине пока не определены.Ходившие некоторое время назад слухи претворились в реальность: о переносе выставки объявили организаторы Пекинского автосалона. Выставка должна была пройти в период с 21 по 30 апреля, и когда она состоится теперь, неизвестно.Официально перенос объясняется заботой о безопасности экспонентов. Организаторы международного шоу упоминают необходимость профилактики коронавируса (сейчас одним из лучших средств считаются изоляция и карантин) и защиты здоровья как участников, так и посетителей. Однако по данным издания Automotive News, дело еще и в тех чисто организационных проблемах, которые влечет за собой повсеместное применение карантинов в Китае.К примеру, у потенциальных участников шоу могут возникнуть серьезные трудности с доставкой оборудования и экспонатов на территорию выставочного центра. А ввоз целого ряда грузов из-за рубежа сейчас напрямую запрещен китайскими властями.Пекинский автосалон наряду с Шанхайским (обе выставки проходят поочередно раз в два года) считается одним из ключевых мероприятий индустрии на крупнейшем автомобильном рынке мира. В Пекине стараются демонстрировать свои новинки, предназначенные для Китая, основные мировые производители. Между тем, на данный момент число заболевших коронавирусом в Поднебесной превысило 70 тысяч человек.Отметим, что недавно менеджмент Формулы-1 официально объявил об отмене Гран При Китая.