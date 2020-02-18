Украинской певице MARUV (Анна Корсун) вернули часть похищенных вещей, которые у нее украли 11 января. Об этом сообщает Национальная полиция по Киеву. Судя по снимкам, к MARUV вернулись браслет, серьги, кольцо, миниатюрная ложечка, а также беспроводные наушники.

Украинской певице Maruv (Анна Корсун) вернули часть похищенных вещей, которые у нее украли 11 января. Об этом сообщает Национальная полиция по Киеву.Судя по снимкам, к Maruv вернулись браслет, серьги, кольцо, миниатюрная ложечка, а также беспроводные наушники. Сама певица рассказала, что ей очень повезло, поскольку правоохранительные органы смогли найти злоумышленника.Инцидент произошел 11 января. В иномарке певицы разбили стекло. Неизвестные похитили сумку с деньгами и драгоценностями.В настоящее время похититель задержан. Им является гражданин другого государства 1979 года рождения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленник находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 600 тысяч гривен.Стоит отметить, что MARUV не раз становилась жертвой грабителей. Дважды она летала с перевозчиком "Международные авиалинии Украины" и дважды у нее вскрывали чемодан, из которого вытаскивали вещи.Maruv выиграла национальный отбор на "Евровидение-2019" от Украины. В итоге певица отказалась от участия в конкурсе, поскольку ей предъявили жесткие требования по контракту.