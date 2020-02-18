Питерская беглянка Алла Ильина не жалеет о своем побеге из карантина. В эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 она рассказала, что планировала проходить повторное лечение самостоятельно.

Питерская беглянка Алла Ильина не жалеет о своем побеге из карантина. В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что планировала проходить повторное лечение самостоятельно."Я ходила и в местную поликлинику, и платно в НИИ гриппа сдавала анализы. Меня поразило, что судья не дождалась ни меня, ни моего адвоката на объявление приговора. Я узнала об этом из СМИ", — отметила Ильина.По словам девушки, из исполнительного листа стало известно, что ее задержание продлится на срок не менее, чем до 19 февраля. При этом необходимо получить два отрицательных анализа. На суде представителю Роспотребнадзора она задала вопрос, есть ли какой-то срок, в который получаются эти результаты. Оказалось, что нет. Более того, анализ, который у нее взяли в Боткинской больнице еще 6 февраля, до сих пор не готов."Получается, что срок у меня резиновый, ведь в постановлении сказано, что меня выпустят не ранее, чем появятся два отрицательных результата анализов. Так как нет срока получения даже одного анализа, окончание срока остается неизвестным", — подчеркнула Ильина.Вместе с тем, девушка сообщила, что у судьи нет претензий к ней по поводу побега: "В судебном иске было просто о новой дополнительной изоляции. Никаких претензий по старому побегу не было. Мое мнение, что это наказание кому-то очень нужно". В заключение Ильина сказала, что сейчас не болеет и симптомов простуды у нее нет.Петербурженку Анну Ильину после возвращения из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус. Результаты первых анализов предварительный диагноз (COVID-19) не подтвердили. Проводить две недели в изолированном боксе она не захотела. Девушке удалось открыть магнитный дверной замок и сбежать домой.17 февраля из зала суда приставы сопроводили Ильину до машины скорой помощи и под присмотром увезли обратно в больницу. Как минимум еще два дня она проведет в карантинном изоляторе Боткинской больницы. Такое решение принял Петроградский районный суд Петербурга. До 19 февраля девушка должна находиться в стационаре. Срок могут и увеличить до тех пор, пока анализы дважды не покажут отрицательные результаты.