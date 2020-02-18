Генпрокуратурой РФ направлено в суд еще одно уголовное дело по факту пожара в ТЦ Зимняя вишня — в отношении главы инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой и ее трех соучастников.

Еще четверо фигурантов предстанут перед судом по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Генпрокуратура направила в суд еще одно уголовное дело, по которому проходят — глава инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова и еще трое человек.Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, обвинительное заключение утверждено в отношении Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела той же инспекции Светланы Шенгерей, а также директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко.Ранее в кемеровском суде началось рассмотрение дела в отношении бывшего начальника областного ГУ МЧС Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева.25 марта 2018 года в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, большинство из которых — дети. В ходе следствия стало известно, что управление Госстройнадзора не имело права выдавать разрешение на работу торгового комплекса, так как он не соответствовал требованиям технического регламента.Ранее сообщалось, что кассационный суд вынес решение о том, что торговый центр эксплуатировался незаконно. Причем это решение было вынесено двумя инстанциями — обе признали, что акт о вводе объекта в эксплуатацию не может считаться действительным.В сентябре 2019 года на месте пожара был открыт "Сквер Ангелов". Сквер создавался на средства частных пожертвований и при поддержке Сбербанка.