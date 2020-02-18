Генпрокуратурой РФ направлено в суд еще одно уголовное дело по факту пожара в ТЦ Зимняя вишня — в отношении главы инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой и ее трех соучастников.
Еще четверо фигурантов предстанут перед судом по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Генпрокуратура направила в суд еще одно уголовное дело, по которому проходят — глава инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова и еще трое человек.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, обвинительное заключение утверждено в отношении Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела той же инспекции Светланы Шенгерей, а также директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко.
Ранее в кемеровском суде началось рассмотрение дела в отношении бывшего начальника областного ГУ МЧС Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева.
25 марта 2018 года в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, большинство из которых — дети. В ходе следствия стало известно, что управление Госстройнадзора не имело права выдавать разрешение на работу торгового комплекса, так как он не соответствовал требованиям технического регламента.
Ранее сообщалось, что кассационный суд вынес решение о том, что торговый центр эксплуатировался незаконно. Причем это решение было вынесено двумя инстанциями — обе признали, что акт о вводе объекта в эксплуатацию не может считаться действительным.
В сентябре 2019 года на месте пожара был открыт "Сквер Ангелов". Сквер создавался на средства частных пожертвований и при поддержке Сбербанка.