Почта России и бывшая структура Ростеха протестируют доставку посылок с помощью беспилотников. Экспериментальный проект планируется запустить в Свердловской области в ближайшие три года

"Почта России" и бывшая структура "Ростеха" — Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) — протестируют доставку посылок с помощью беспилотников. Экспериментальный проект планируется запустить в Свердловской области в ближайшие три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию и представителей завода.Проект предполагается реализовать в два этапа. Первый, научно-исследовательский начнется в июне 2020-го и продлится полтора года. Второй, на котором будет протестирована доставка почтового груза дронами, пройдет в течение 2020-го.При этом летные испытания уже начались. Аппараты, говорят в УЗГА, обладают грузоподъемностью 20 кг, развивают максимальную скорость 150 км/ч и могут находиться в воздухе до 8 часов. Дальность полета — около 1200 км. Беспилотники могут не только доставлять отправления "Почты России", но и проводить фото- и видеосъемку местности.Для взлета и посадки будут использоваться региональные аэродромы. На первом этапе задействуют площадки в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Серове. Дроны будут вылетать в соседний пункт по графику — в 10:00 и 14:00, поэтому в небе одновременно окажутся 4 аппарата. Их будут контролировать с трех станций управления.В пунктах, где взлетно-посадочная полоса отсутствует, будут использованы беспилотники с возможностью вертикального взлета и посадки. Они смогут приземлиться на вертолетную площадку, где их встретит и разгрузит сотрудник почты.Однако представители "Почты России" пока не подтверждают участие в пилотном проекте. Там ограничились заявлением, что "встреча с УЗГА носила ознакомительный характер", и что компания наблюдает за законодательными изменениями в сфере применения беспилотников.Ранее "Почта России" уже испытывала собственный БПЛА. Тестовый рейс, проводившийся в апреле 2018 года в Улан-Удэ, закончился катастрофой. Дрон, который должен был доставить посылку в одно из сел Бурятии, сразу после старта сбился с заданного курса и врезался в стену дома.