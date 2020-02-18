Подмосковные полицейские задержали автоугонщика, похищавшего корейские и японские иномарки. Преступником оказался ранее судимый 33-летний житель Красноярского края, который находился в ..

Подмосковные полицейские задержали автоугонщика, похищавшего корейские и японские иномарки. Преступником оказался ранее судимый 33-летний житель Красноярского края, который находился в федеральном розыске за кражу."При личном досмотре у правонарушителя обнаружено оборудование, предназначенное для вскрытия охранной системы и запуска двигателя, а также регистрационные знаки похищенных ранее транспортных средств. Установлена причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных преступлений на территории Фрязино и Лосино-Петровского. Общая сумма материального вреда составила около миллиона рублей", – цитирует правоохранителей . Злоумышленника отправили под стражу.