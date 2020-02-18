В Псковской области школьник напал на учительницу с кулаками. Инцидент произошел в Лавровской гимназии. На видеозаписи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как подросток раскачивается ..

В Псковской области школьник напал на учительницу с кулаками. Инцидент произошел в Лавровской гимназии.На видеозаписи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как подросток раскачивается на стуле во время урока. Преподаватель делает школьнику замечание, но тот игнорирует ее слова. Тогда учительница подходит к нему и вырывает стул. Разъяренный юноша встает и начинает бить женщину, передаетВ учебном заведении рассказали, что сейчас школьник "на больничном". Администрация гимназии заверила, что у преподавателя нет претензий к ученику. "Никаких абсолютно травм у нее нет", – приводит официальное сообщение телеканал "".