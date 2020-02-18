Мероприятия приурочены ко Дню защитника Отечества.
С целью воспитания патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству у молодежи, а также профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, популяризации службы в органах внутренних дел, в межмуниципальном отделе МВД России по ЗАТО г. Радужный прошла патриотическая акция «Неделя мужества», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
В рамках акции под руководством председателя Общественного совета при МО МВД России по ЗАТО города Радужный Михаила Бунаева учащиеся общеобразовательных школ города посетили музей отдела полиции. Ребят познакомили с историей милиции, рассказали о работе поискового движения России и показали экспонаты, привезенные с мест боев Великой Отечественной войны. Ребятам продемонстрировали боевое оружие, состоящее на вооружении органов внутренних дел. Гости с большим интересом попробовали свои силы в разборке и сборке автомата Калашникова.
Мероприятия, приуроченные к акции «Неделя мужества», прошли и в ОМВД России по Кольчугинскому району.
Сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при ОМВД настоятелем Свято–Покровского храма в с. Давыдовское Владимиром Петровым, представителями Ассоциации ветеранов боевых действий Евгением Хмуровичем и Николаем Соляновым, а также педагогами и корреспондентом газеты «Кольчугинские вести» провели «Уроки мужества» для учащихся средней общеобразовательной школы №1 и воспитанников Кольчугинского интерната для детей с особенностями развития.
С ребятами провели беседы на военную тематику, показали документальный фильм, посвященный блокаде Ленинграда, и провели экскурсию по музею ОМВД.
Также временно исполняющий обязанности начальника ОРЛС ОМВД России по Кольчугинскому району Артем Вахеев провел экскурсию по зданию отдела, познакомил ребят с работой экспертов - криминалистов и рассказал о работе всех подразделений полиции.
Завершил экскурсию сотрудник Госавтоинспекции Сергей Перов. Полицейский рассказал ребятам о работе сотрудников ГИБДД, продемонстрировал служебный автомобиль, а также поделился некоторыми историями из своих трудовых будней.