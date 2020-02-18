Мероприятия приурочены ко Дню защитника Отечества.

С целью воспитания патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству у молодежи, а также профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, популяризации службы в органах внутренних дел, в межмуниципальном отделе МВД России по ЗАТО г. Радужный прошла патриотическая акция «Неделя мужества», приуроченная ко Дню защитника Отечества.В рамках акции под руководством председателя Общественного совета при МО МВД России по ЗАТО города Радужный Михаила Бунаева учащиеся общеобразовательных школ города посетили музей отдела полиции. Ребят познакомили с историей милиции, рассказали о работе поискового движения России и показали экспонаты, привезенные с мест боев Великой Отечественной войны. Ребятам продемонстрировали боевое оружие, состоящее на вооружении органов внутренних дел. Гости с большим интересом попробовали свои силы в разборке и сборке автомата Калашникова.Мероприятия, приуроченные к акции «Неделя мужества», прошли и в ОМВД России по Кольчугинскому району.Сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при ОМВД настоятелем Свято–Покровского храма в с. Давыдовское Владимиром Петровым, представителями Ассоциации ветеранов боевых действий Евгением Хмуровичем и Николаем Соляновым, а также педагогами и корреспондентом газеты «Кольчугинские вести» провели «Уроки мужества» для учащихся средней общеобразовательной школы №1 и воспитанников Кольчугинского интерната для детей с особенностями развития.С ребятами провели беседы на военную тематику, показали документальный фильм, посвященный блокаде Ленинграда, и провели экскурсию по музею ОМВД.Также временно исполняющий обязанности начальника ОРЛС ОМВД России по Кольчугинскому району Артем Вахеев провел экскурсию по зданию отдела, познакомил ребят с работой экспертов - криминалистов и рассказал о работе всех подразделений полиции.Завершил экскурсию сотрудник Госавтоинспекции Сергей Перов. Полицейский рассказал ребятам о работе сотрудников ГИБДД, продемонстрировал служебный автомобиль, а также поделился некоторыми историями из своих трудовых будней.