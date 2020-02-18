Злоумышленник, работая в организации и действуя на основании доверенности, продал полуприцеп-рефрижератор для грузового автомобиля. Однако полученные денежные средства от продажи в кассу не внес...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Внуково г. Москвы задержали 42-летнего ранее судимого приезжего мужчину по подозрению в присвоении денежных средств организации.В территориальный отдел полиции обратился 52-летний генеральный директор компании, занимающейся продажей дорожно-строительной техники. Он рассказал, что в результате проверки выяснилось, что в кассу организации не поступили средства от продажи полуприцепа-рефриджератора. Материальный ущерб составил более 760 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 42-летний приезжий мужчина, ранее судимый.Установлено, что злоумышленник, работая в организации и действуя на основании доверенности, продал полуприцеп-рефрижератор для грузового автомобиля. Однако полученные денежные средства от продажи в кассу не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, после чего на работу не вышел.Следствием ОМВД России по району Внуково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93